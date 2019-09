Babiš před celým světem sestřelil Gretu

Klimatické změny jsou podle Babiše problémem celého světa, nejen Česka a EU. Ujistil, že Česko naplňuje plán závazků, které přislíbilo na klimatické konferenci v Paříži v roce 2015. Změny ale musí být postupné a založené na vědeckotechnickém pokroku a nesmí poškozovat ekonomiku. Klíčem je přechod na nefosilní zdroje energie.

Dodal, že solární a větrná energie na provoz nestačí a ještě musí být dotována. Podle Babiše by se mělo více investovat do výzkumu, aby cena zelené energie spadla pod cenu energie z fosilních paliv. Podpořil také jadernou energii.

Dodržování klimatických závazků všemi státy je nezbytné, ale dosud tak činí jen málo zemí. Mladí aktivisté mají sice v mnohém pravdu, ale zelená energie dosud není připravena. „Moje země nemá jinou možnost než jádro,“ prohlásil.

„Greta Thunbergová má několik zajímavých poznatků, ale nejsem si jistý, že emotivní a hysterické výstupy a někdy až agresivní projevy vedou k racionální diskusi. A je nespravedlivé tvrdit, že nikdo nic nedělá. Není to pravda. Mnoho z nás dělá to, k čemu jsme se zavázali. A Greta Thunbergová by to měla rozlišovat. Jinak není její aktivita přínosná,“ řekl Babiš ve svém projevu v OSN.

Apeloval na to, že Evropa nesmí snižovat emise na úkor konkurenceschopnosti. Klimatická změna není jediným problémem světa, ale je zde i chudoba, nedostatek vody, nevzdělanost, světové konflikty a z nich vycházející migrace. Mluvil také o programu, který umožní místním investorům investovat v rozvojových zemích.