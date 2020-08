Banksy vypravil do Středozemního moře loď, bude zachraňovat migranty

Růžovobílá loď plující pod německou vlajkou má na sobě obrázek děvčete v záchranné vestě se záchranným kruhem ve tvaru srdce v Banksyho nezaměnitelném stylu, informuje The Guardian.

Pojmenována byla Louise Michel (Michelová) po francouzské anarchistce z 19. století. Posádku tvoří evropští aktivisté, kteří mají dlouholeté zkušenosti se záchranou na moři.

The artist Banksy is funding a migrant rescue boat in the Mediterranean.



The vessel, called Louise Michel, is coloured with splashes of pink and bears several of the artist's pieces of work.



