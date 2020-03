Barnier a Frost zahájili jednání o budoucím vztahu EU a Británie

Týmy Barniera a Frosta se dnes sešly k úvodnímu jednání, na něž v úterý navážou rozhovory rozdělené do více než desítky tematických oblastí. Odděleně budou experti obou stran hovořit například o dopravě, energetice či policejní a justiční spolupráci. Zásadní sporná témata se však rýsují jinde: Brusel i Londýn dávají dlouhodobě najevo rozdílný pohled na rybolov v britských vodách, sladění klimatických či sociálních standardů EU a Británie nebo na pravomoci unijního soudu při řešení vzájemných sporů.

Unijní státy minulý týden schválily vyjednávací mandát pro Barniera, který má usilovat o zachování "rovného hracího pole" pro hospodářskou soutěž. Brusel se odvolává na oběma stranami podepsanou politickou deklaraci, která však není právně závazná. Londýn naproti tomu odmítá pokračující působnost unijních regulací a hovoří o "plné hospodářské a politické nezávislosti". Podle Barniera může Británie získat nejširší možný přístup na unijní trh, kam míří zhruba polovina britského exportu, jen pokud se zaváže k dodržování zmíněných pravidel. Britská vláda o tom však nechce ani slyšet a tvrdí, že by ráda vyjednala volnější obchodní dohodu po vzoru té, již má EU například s Kanadou.

Spory se očekávají i v otázce rybolovu, kde chce EU zachovat současný přístup pro evropské rybáře do britských vod, což však Londýn zásadně odmítá. Někteří činitelé hovoří o tom, že by mohla unie chtít po Britech v této věci ústupek výměnou za vstřícnost k finančním službám firem z londýnské City, které mají velký zájem o přístup na unijní trh.

Barnier ani Frost dnešní jednání nekomentovali, vyjádřit se chtějí až po čtvrtečním ukončení prvního kola. Na něj by měly navázat další několikadenní vyjednávací etapy, které budou střídavě probíhat v unijní a britské metropoli a opakovat se ve dvou až třítýdenních cyklech. Zatím je jich do května naplánováno šest.

Na dokončení jednání a schválení případných smluv mají Brusel a Londýn jen deset měsíců. Přechodné období, které skončí na konci roku, by Britové mohli prodloužit. Čas na to mají do poloviny roku. Britský premiér Johnson tuto možnost ale vehementně odmítá. Británie musí v přechodném období dodržovat unijní pravidla, na jejich podobu ale již nemá žádný vliv.