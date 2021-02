Bavorsko zvažuje hraniční kontroly s Českem, Sasko výrazně zpřísní podmínky pendlerům

Německo od 24. ledna považuje Česko za epidemicky vysoce rizikovou oblast, do té doby ho označovalo "jen" jako rizikovou. Důvodem je vysoká míra infekce v zemi. Zpřísněné hodnocení znamená, že do Německa lze cestovat jen s negativním koronavirovým testem, po příjezdu je povinná karanténa. Výjimku z karantény mají pendleři, kteří se v Sasku doposud museli testovat dvakrát týdně a v Bavorsku každých 48 hodin. Sasko se ale nyní rozhodlo opatření zpřísnit.

Od dnešního dne zpřísnily režim pro pendlery bavorské příhraniční okresy Tirschenreuth, Cham a Neustadt an der Waldnaab. Čeští přeshraniční pracovníci mohou jet do práce jen přímou cestou a bez zastávky, poté se musí ihned vrátit do Česka.

Söder již ve středu večer v rozhovoru s televizí ZDF nevyloučil možnost uzavření hranic s Českem. Dnes pak uvedl, že do Bavorska by bez výjimky mělo být možné cestovat jen s negativním testem, jeho vyhotovení až po příjezdu nebude možné. Söder považuje za velmi pravděpodobné, že takovéto řešení bude zvoleno. Dodal, že Mnichov se spolkovou vládou v této věci jedná. "Toto výrazně zlepší naši jistotu," řekl.

Bavorsko se obává, že přeshraniční pracovníci do Bavorsko zavlečou nakažlivější mutace. Ty se ve velké míře vyskytují nejen v Česku, ale také v alpském regionu Tyrolsku.

Sasko kvůli situaci v Česku zpřísní podmínky pro pendlery

Sousední Sasko kvůli epidemické situaci v Česku výrazně zpřísní podmínky pro pendlery. Oznámil to dnes saský premiér Michael Kretschmer, informovala agentura DPA. Výjimku by podle něj měli dostat jen zdravotníci, pečovatelé a někteří pracovníci v zemědělství. Testovat se zřejmě budou muset každý den. Kretschmer zdůraznil, že opět nabídl českému premiérovi Andreji Babišovi pomoc.

Situace v Česku se podle saského premiéra zhoršuje, a je proto nutné izolovat některá ohniska nákazy. Za zpřísňováním opatření pro pendlery je i to, že je v Česku na postupu britská mutace koronaviru. Kretschmer zdůraznil, že ho vývoj v sousední zemi mrzí.

Saský premiér se dlouho bránil omezování pohybu pendlerů přes hranici a zdůrazňoval, že jsou čeští pendleři pro Sasko nepostradatelní, obzvlášť ve zdravotnictví a sociální péči.

Právě lidé, kteří dojíždí z Česka do Saska za prací do nemocnic a pečovatelských domů, by měli dostat z nových opatření výjimku. Dál by mohli přes hranice za prací jezdit i lidé pracující v zemědělství, především v živočišné výrobě. "Další výjimky nebudou možné," zdůraznil Kretschmer.

Povinností by podle předsedy saské vlády měly být nově každodenní testy na koronavirus. Uvažuje se i o určité formě karantény pro pendlery, kteří by se museli po návratu z práce zdržovat jen doma. Sám Kretschmer dnes ale připustil, že možnosti kontroly by byly v takovém případě značně omezené.

Zemský premiér dnes také řekl, že Andreji Babišovi opět nabídl pomoc se zvládáním epidemické situace. Dva ze tří okresů, které dnes česká vláda uzavřela, hraničí se Saskem. Jde o Cheb a Sokolov. Kretschmer také zdůraznil, že je jen na Česku, zda saskou nabídku pomoci využije.