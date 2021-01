Bavorsko je připraveno část testů pro české pendlery hradit

O zařazení na seznam vysoce rizikových oblastí rozhoduje v Německu grémium ministerstev zdravotnictví, zahraničí a vnitra, rozhodnutí pak vyhlašuje Institut Roberta Kocha (RKI), který seznam spravuje. Česko bude na seznam zařazeno zřejmě až v pátek, a ne už dnes, jak některé informace původně naznačovaly. Účinnost nového hodnocení Česka ale vstoupí v platnost od půlnoci ze soboty na neděli.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý jednal s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Shodli se na tom, že uzavření hranic mezi Českou republikou a Německem pro pendlery by nebylo dobré. Babiš tehdy uvedl, že řešením by mohly být dva testy na koronavirus týdně, přičemž jeden by finančně pokrylo Česko, druhý Německo.

Výjimku, podle které by stačily dva testy týdně, jednotlivé spolkové země mohou, ale nemusí přijmout. "Sasko tuto možnost využije. Bavorsko zřejmě nikoliv, ale je připraveno nad rámec jednoho testu týdně v ČR další testy českým pracovníkům hradit. Věříme, že tímto zpřísněním nenastanou nepřiměřené komplikace ani českým pendlerům, ani německým firmám, nemocnicím nebo sociálním zařízením," uvedlo dnes ministerstvo zahraničí.

Německo od září považuje Česko za rizikové, nyní však Česko vstoupí do kategorie vysoce rizikové oblasti. Kritériem pro takové označení je buď rozšířený výskyt mutací koronaviru považovaných za nebezpečné, nebo více než 200 nových případů na 100.000 obyvatel za sedmidenní období. A právě tento limit případů Česko výrazně překračuje.

Podle aktuálních dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), která jsou z prvních dvou týdnů letošního roku, má Česko v průměru za 14 dní 1362 nakažených na 100.000 obyvatel, což orientačně znamená 681 týdně. Německo má podle RKI 119 nových případů na 100.000 obyvatel za sedm dní.