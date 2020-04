Bavorsko nařídí roušky v obchodech a veřejné dopravě, Merkelová se obává dalšího šíření covid-19

Povinné nošení roušek kvůli nemoci covid-19 lidem dnes v prostředcích veřejné dopravy a v obchodech zavedlo také Sasko, které stejně jako Bavorsko sousedí s Českou republikou. Ta je v Evropě průkopníkem tohoto opatření. Češi povinně nosí roušky mimo domov od 19. března.

Maskenpflicht in Bayern: Das Tragen von Mund-Nasenschutz ist ab nächster Woche in allen Läden und dem öffentlichen Nahverkehr verpflichtend. Geeignet sind Alltagsmasken oder Schals. Wir begleiten alle Corona-Erleichterungen konsequent mit Schutzmaßnahmen. pic.twitter.com/O8oloXoMAc

Povinné nošení látkových roušek nebo šátků přes ústa a nos v prostředcích veřejné dopravy už minulý týden ohlásila také spolková země Meklenbursko-Přední Pomořansko na severovýchodě Německa. Opatření tam bude platit od příštího pondělí.

Kromě toho platí povinnost nošení roušek v obchodech a dopravě v některých jednotlivých německých městech, jako je durynská Jena. Německá vláda jejich nošení důrazně doporučuje.

Zavádění povinného nošení roušek v některých německých regionech jde ruku v ruce s velmi postupným uvolňováním opatření na zamezení šíření koronaviru. Regionální úřady očekávají, že v důsledku nynějšího postupného otvírání obchodů či škol se výrazně zvýší používání prostředků místní dopravy a v autobusech či vlacích bude stěží možné dodržovat požadované odstupy mezi lidmi.

