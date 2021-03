Bavorsko prodloužilo karanténní nařízení, dotkne se i Česka

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Nejméně do 28. března prodlužuje Bavorsko karanténní nařízení, které omezuje vstup do země z oblastí s koronavirovými mutacemi, tedy i z České republiky. Dnes se na tom dohodla bavorská vláda, která své nařízení upravila ve shodě se zachováním karantény v Německu. Ta platí rovněž přinejmenším do 28. března. Pro české pendlery se výjimky nemění, Bavorsko ale zpřísnilo povinnou izolaci, která pro ostatní po příjezdu bude trvat 14 místo deseti dní.