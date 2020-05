Během pandemie přibylo 600 tisíc uprchlíků, výzva OSN nebyla vyslyšena

Generální tajemník OSN António Guterres vyzval 23. března k uzavření "okamžitého a celosvětového příměří". "Zastavte ten mor jménem válka a bojujte s nemocí, která pustoší náš svět," řekl tehdy.

Podle NRC ale muselo mezi 23. březnem a 15. květnem kvůli bojům ze svých domovů uprchnout nejméně 661.000 lidí v 19 zemích světa. Uprchlíci přitom nyní žijí ve špatných hygienických podmínkách, což podporuje šíření koronaviru SARS-CoV-2.

Nejhorší je situace v Konžské demokratické republice. Střety mezi místními milicemi a vládními jednotkami vyhnaly podle norské organizace z domovů v dotčeném období 482.000 lidí. Kongem dlouhodobě zmítají konflikty. Loni bylo kvůli bojům v zemi mimo své domovy 1,7 milionu lidí. Špatná je situace i v oblasti zdravotnictví. Od roku 2018 bojují v zemi s epidemií eboly.

In Kampala, #Uganda, we embarked on a massive drive to educate #refugees on safe hygiene practices while we distributed soap to 1,800 vulnerable families in urban refugee settlements. pic.twitter.com/AcH5mBnZub