Belgické rybáře má před dopady brexitu spasit listina z roku 1666

Podle vlámské ministryně hospodářství vláda bude chtít glejt použít v případě, že rozhovory Bruselu s Londýnem selžou, napsal dnes list Financial Times.

Británie opustila evropský blok v lednu a obě strany mají do konce roku čas na uzavření dohody upravující budoucí vztahy. Rybolov je vedle pravidel hospodářské soutěže a dohledu nad dodržováním smluv jedním z trojice dlouhodobě sporných témat, která zatím blokují pokrok v rozhovorech.

Belgická média již o "Chartě rybolovných práv" píší více než rok, dosud však tyto zprávy vyvolávaly spíše úsměv a málokdo archivní listinu bral vážně. S krátícím se časem na uzavření dohody však vlámské úřady dospěly k závěru, že jim možná listina zůstane v ruce jako poslední brexitová karta.

"Belgie nebude váhat přihlásit se o toto právo," řekla deníku vlámská ministryně Hilde Crevitsová. První právní analýzy podle ní uvádějí, že pokud obě strany neuzavřou jinou dohodu, lze tři a půl století starou licenci uplatnit.

Královské privilegium zaručuje 50 rybářům z Brugg navždy přístup do vod u Británie. Karel II. jej podle historiků vydal z vděčnosti za to, že mu právě město na severu dnešní Belgie poskytlo útočiště v polovině 17. století, kdy během občanské války dočasně odešel do exilu po popravě svého otce Karla I.

Podle ministryně Crevitsové pochází z britských vod zhruba polovina všech úlovků vlámských rybářů, kterých je zhruba 2500. Pokud by tam nemohli dále lovit, znamenalo by to pro ně existenční hrozbu, dodala ministryně.

Belgie patří spolu s Francií či Nizozemskem do skupiny unijních zemí požadujících v rozhovorech s Británií zachování současných kvót pro rybolov v britských vodách a odmítajících učinit jakýkoli ústupek. Podobně nekompromisní přístup však má i britská vláda, pro niž se stal rybolov politicky citlivou otázkou. Premiér Boris Johnson v kampani za vystoupení z EU slíbil rybářům, že získají zpět kontrolu nad lovem v britských vodách, a od té doby se staly ryby jedním ze symbolů britské nezávislosti na unii.

Někteří analytici podotýkají, že jednání o celém vzájemném obchodu proto může zhatit spor o odvětví tvořící na obou stranách Lamanšského průlivu jen několik desetin procenta ekonomiky.