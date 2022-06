Belgický soud odsoudil deset lidí z napomáhání teroristům v Paříži v roce 2015

Podmínku dostal například muž, který v bruselské čtvrtí Molenbeek pomáhal ukrývat Salaha Abdeslama, jediného přeživšího útočníka. Ten ve středu v Paříži dostal za účast na atentátech doživotí.

Jeden z nejdelších trestů, tři roky odnětí svobody s podmínkou, si dnes od soudu odnesl Abid Aberkane, který pomáhal Abdeslamovi, svému bratranci, ukrývat se před policií. Podle soudu Abdeslama skrýval ve sklepě bytu své matky a přinášel mu jídlo, pití a prádlo, ačkoliv věděl, že po něm pátrá policie.

Podmíněný trest dostal i bratr Mohameda Abriniho, který byl v Paříži ve středu odsouzen na doživotí a je spojován také s útokem v Bruselu, kde v březnu 2016 zemřelo 32 lidí. Ibrahim Abrini po útocích v Paříži pomohl svému bratrovi zbavit se počítače a oblečení, třebaže věděl o jeho zapojení do velmi vážných činů. Dostal trest s podmínkou, protože nebyl dosud trestaný a jeho čin mu vážné poškodil pověst, uvedli soudci.

Nepodmíněný trest 18 měsíců dostal v Bruselu muž, který pomáhal Ahmedu Dahmanimu, jemuž ve středu pařížský soud za pomoc s logistickým zabezpečením atentátů uložil 30 let vězení. Další odsouzený dnes v Bruselu dostal 35 dní vězení za neoprávněné držení zbraní a obchod s nimi.

Mezi odsouzenými jsou i dva údajní členové teroristické organizace Islámský stát, o kterých se belgický soud domnívá, že zahynuli v Sýrii. V Belgii již byli odsouzeni za terorismus a soud jim neudělil dodatečný trest. U ostatních obžalovaných soudci přihlíželi k tomu, zda opravdu věděli o úmyslech lidí, kterým pomáhali. I z tohoto důvodu byly tresty relativně mírné.

Soud v Bruselu vynesl své rozsudky den poté, co v Paříži skončil proces s 20 muži, kteří byli podle obžaloby zapojeni do téměř sedm let starých útoků. Abdeslama soud poslal do vězení na doživotí bez možnosti předčasného propuštění. Další obžalovaní dostali tresty od dvou let do doživotí s možností předčasného propuštění.