Belgie a Švýcarsko zpřísní opatření proti šíření koronaviru

Kabinet naproti tomu nevyslyšel doporučení svého expertního týmu, který navrhoval okamžité uzavření škol a zkrácení otevírací doby restaurací.

"Chci vám jasně říci, že v současné situaci již nemohou být žádná tabu," prohlásil po dnešním jednání premiér Alexander De Croo zejména s odkazem na školství, do jehož provozu vláda dlouho nechtěla vůbec zasahovat.

V jedenáctimilionové zemi však překročil v posledním týdnu průměr nakažených 17.000 denně a reprodukční číslo je dlouhodobě vyšší než jedna, ačkoli mírně kleslo. Růst počtu pacientů s nemocí covid-19 v nemocnicích sice nezrychluje, avšak obsazenost lůžek na jednotkách intenzivní péče se přiblížila polovině z celkové kapacity dvou tisíc.

Vládní výbor rozhodující o restrikcích se proto sešel pouhý týden po minulém jednání, po kterém nařídil uzavřít noční podniky a zkrátit večerní provoz restaurací do 23 hodin. Experti nyní navrhli posunout zavírací hodinu na 20:00, vláda však vyšla vstříc námitkám restauratérů, jejichž podnikání utrpělo velké ztráty již při minulých vlnách restrikcí.

Zástupci škol a rodičů dávali dopředu najevo hlasitý nesouhlas s navrhovaným okamžitým uzavřením škol na deset dní. Belgie zcela uzavřela školy pouze během loňské první vlny a od té doby vláda označuje udržení prezenční výuky za svou zásadní prioritu. Dnes přistoupila ke kompromisu a o pět dní prodloužila dvoutýdenní prázdniny, které tak začnou 20. prosince. Středoškoláci (děti od 12 let) budou mít od příštího týdne polovinu výuky na dálku.

Hromadné akce v interiéru bude moci navštěvovat nejvýše 200 lidí, povinné budou roušky a covidové certifikáty. Zrušeny budou všechny akce "k stání" stejně jako amatérské sportování v uzavřených prostorech. Povinnost nosit roušky bude platit pro děti od šesti let, zatímco dosud byla spodní hranice deset let.

Švýcarsko od soboty zpřísní opatření

Švýcarsko od soboty zpřísní opatření proti koronaviru. Nově budou muset všichni, kdo překročí hranice země, předložit negativní PCR test, a to i když jsou očkovaní, nebo nedávno covid-19 prodělali. O rozhodnutí informovala na svém webu švýcarská vláda. Opatření, od něhož si země slibuje odlehčení nemocnicím, má zatím platit do 24. ledna příštího roku.

Bern počítá také s tím, že i lidé, kteří do země přicestují s negativním testem, budou muset mezi čtvrtým a sedmým dnem pobytu absolvovat další, a to buď PCR, nebo antigenní. Nová pravidla se netýkají občanů sousedních příhraničních regionů. Zároveň s přijetím nových opatření ruší vláda dosavadní seznam zemí, na jejichž občany se po příjezdu do Švýcarska automaticky vztahovala karanténa.

Mění se i některá další pravidla. Při všech vnitřních veřejných akcích bude vyžadováno buď potvrzení o očkování, prodělané nemoci nebo negativní test. Pro venkovní akce platí stejný požadavek, pokud se jich účastní více než 300 lidí. Pořadatelé vnitřních i venkovních událostí budou mít navíc možnost přístup na ně omezit jen na lidi, kteří jsou očkovaní nebo covid-19 prodělali. V takovém případě nemusí návštěvníci nosit roušky.

Za posledních 14 dnů se ve Švýcarsku potvrdilo přes 100.000 případů nákazy koronavirem. Úmrtí země s 8,7 miliony obyvatel za toto období registrovala 193.