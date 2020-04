Belgie hlásí druhý nejvyšší počet úmrtí na covid-19, Kurz apeluje na Rakušany

Belgie k dnešnímu dni eviduje již celkem 2523 obětí covid-19. Pozitivní testy na koronavirus tam mělo za posledních 24 hodin 1580 lidí, dohromady se nákaza prokázala už u téměř 25.000 osob. Již druhý den v řadě však klesá počet hospitalizovaných lidí, jichž za středu přibylo 459. Belgický krizový štáb již ve středu uvedl, že se epidemie v zemi zřejmě nachází na svém vrcholu.

Nizozemsko dnes oznámilo 1213 nově nakažených, což je druhý nejvyšší dosud zaznamenaný přírůstek. Celkem se tam koronavirus prokázal u 21.762 lidí. Nemoc covid-19 si tam vyžádala celkem 2396 životů.

Nizozemský ústav pro veřejné zdraví a životní prostředí (RIVM), který každodenně oznamuje nové údaje, však poznamenal, že počty nakažených i zemřelých jsou ve skutečnosti vyšší, protože ne všechny případy nákazy potvrdí testy. Také v Belgii jsou testováni jen pacienti přijatí do nemocnic.

V obou zemích začala ve druhé polovině března platit omezení pohybu osob, zavřené jsou školy či postradatelné obchody. V Nizozemsku mají restrikce platit nejméně do 28. dubna, veřejná shromáždění jsou tam pak zakázaná do začátku června. Belgie bude pod karanténním režimem nejméně do příštího víkendu.

Ve Švýcarsku za posledních 24 hodin přibylo 785 nových případů nákazy koronavirem a 51 úmrtí na nemoc covid-19. Celkem je tak v zemi již 23.574 odhalených případů a 756 mrtvých, informoval dnes Spolkový zdravotní úřad (BAG). V Rakousku počet nových případů dál klesá. Od středy jich přibylo jen 294, předchozí přírůstek činil 343 nových nakažených. Obětí nemoci covid-19 eviduje Rakousko 295.

Ve Švýcarsku se dnes po třech dnech, kdy se počet nových případů nakažení virem SARS-CoV-2 držel pod šesti sty, bilance potvrzených případů opět přiblížila k osmi stům. Co do počtu infikovaných, kterých je nově přes 23.000, se Švýcarsko s 8,5 milionu obyvatel zařadilo v Evropě na sedmou příčku za Španělsko, Itálii, Německo, Francii, Británii a Belgii. Řada zmíněných zemí nicméně dnes ještě své statistiky nezveřejnila.

V Rakousku dnes ráno evidovali 12.969 případů nákazy, tedy jen o 294 více než ve stejný čas ve středu. Nejpostiženější je nadále Tyrolsko, které sousedí s Itálií, následují Dolní a Horní Rakousy a Vídeň.

Nemoc covid-19 si v Rakousku vyžádala už 295 obětí. Z téměř 13.000 nakažených se jich už přes 5200 uzdravilo. V nemocnicích zůstává 1086 pacientů a 266 z nich na jednotkách intenzivní péče, informuje oe24.at.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz v pondělí odhalil plán postupného uvolňování přísných opatření přijatých v boji s koronavirem. Už tehdy avizoval, že bude možné se jím řídit jen v případě, že budou lidé poctivě dodržovat platná pravidla i o Velikonocích.

Dnes Kurz své spoluobčany znovu vyzval, aby se chovali o nadcházejících svátcích disciplinovaně. "Jsme zemí, která má v západní Evropě nejlepší vývoj... Ještě zdaleka ale nejsme za vodou, protože virus je stále ještě mezi námi a nebezpečí stále existuje," řekl předseda vlády a Rakušany vyzval, aby v příštích dnech zůstali doma. "Prosím, nepořádejte o Velikonocích žádné rodinné oslavy," zdůraznil kancléř.