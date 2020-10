Belgie hlásí přes 10 tisíc nových případů koronaviru, v noci bude zákaz vycházení

Belgie, která má 11,5 milionů obyvatel, patří s Českou republikou mezi evropské státy s nejvyšším výskytem nových případů infekce za posledních 14 dní. Rekordní denní přírůstek o zhruba 8000 případů koronaviru oznámilo v pátek Nizozemsko, které má 17,5 milionu obyvatel.

Belgie zaznamenává v posledním týdnu silný nárůst počtu nových případů. V týdnu od 7. do 13. října, za který jsou kompletní výsledky, ústav Sciensano zaznamenal v průměru 6764 případů nákazy denně. To je téměř dvakrát tolik než v předchozím týdnu. Zdvojnásobil se také průměrný počet nově hospitalizovaných denně a o dvanáct procent se zvýšil průměr mrtvých za den, a to na 25 lidí.

Podle ústavu Sciensano za posledních 14 dnů přibylo v Belgii v průměru denně 621 nových nákaz koronavirem na 100.000 obyvatel. To je po České republice druhý nejvyšší údaj v Evropské unii. Od začátku epidemie v Belgii onemocnělo covidem 202.000 lidí a zemřelo 10.359 osob.

Aby se se rychlost šíření nákazy zpomalila, přijala belgická vláda nová opatření, která začnou platit od pondělí. Po čtyři týdny zůstanou v celé Belgii zavřené bary a restaurace, od půlnoci do pěti ráno bude platit zákaz vycházení, setkání v soukromých i veřejných prostorech budou omezena na maximálně čtyři osoby a práce z domova se stane povinnou ve firmách, jejichž provoz to umožňuje.

Nizozemsko ve středu výrazně zpřísnilo protikoronavirová opatření, zavřít musely bary a restaurace. Vlnu kritiky vzbudila v pátek zpráva, že královská rodina odletěla na podzimní prázdniny do Řecka poté, co vláda vyzvala obyvatele, aby cestovali co nejméně. V pátek večer královský pár ohlásil, že pobyt na jihu Evropy ruší.