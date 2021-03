Belgie na měsíc uzavře školy a obchody, omezí setkávání

Všechny obchody kromě těch nezbytných se musí uzavřít až do 25. dubna. Zákazníci se však například do obchodů s oblečením budou moci objednat. Venku se budou moci s nasazenými rouškami setkávat nanejvýš čtyři lidé místo deseti, jak povolovala stávající opatření. De Croo Belgičany vyzval, aby kontakt s jinými lidmi omezili na nutné minimum a pokud možno pracovali z domova.

V platnosti zůstane i zákaz nočního vycházení a to ve stávající podobě pro obyvatele Bruselu od desíti večer, ve zbytku země od půlnoci. Lidé budou moci i nadále cestovat po celé Belgii.

Od pondělí také čeká distanční výuka žáky a studenty, školy se znovu otevřou až v pondělí 19. dubna. Školky zůstanou otevřené.

"Čelíme třetí vlně. Porazíme ji, jako jsme to udělali s ostatními," uvedl De Croo. "Rozhodli jsme se pro krátké období bolesti. Je to těžké rozhodnutí, ale kdybychom to neudělali, následky by byly mnohem vážnější," vysvětlil přísná opatření premiér. V zemi podle něj nyní převládá varianta koronaviru poprvé objevená v Británii, která vedla ke zdvojnásobení počtu pacientů s covidem-19 v nemocnicích.

V Belgii v posledních dnech dramaticky přibývá nakažených. Za posledních sedm dní se denně v průměru nákaza potvrdila u více než 4000 lidí a zvýšil se počet hospitalizací. Země původně plánovala od začátku dubna rozvolnit, chtěla například zvýšit limit pro počet návštěvníků kulturních či náboženských akcí.

Západoevropská země má od počátku epidemie jeden z nejvyšších počtů zemřelých v souvislosti s covidem-19 na počet obyvatel na světě. V jedenáctimilionovém státě se od propuknutí infekce nakazilo přes 842.000 lidí, z nichž jich téměř 23.000 zemřelo. Podle agentury DPA dosud 11 procent dospělé populace v Belgii obdrželo alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19, okolo pěti procent dávky obě.