Belgie oznámila první případ úmrtí člověka nakaženého opičími neštovicemi

Jedenáctimilionová Belgie k pondělku evidovala 706 potvrzených případů opičích neštovic, zhruba polovina byla ve Vlámsku na severu Belgie, 36 procent v Bruselu. Naprostá většina jsou dospělí muži, nakazily se ale také dvě ženy a jedno dítě mladší tří let. Stav 32 nemocných si vyžádal hospitalizaci. V devíti z deseti případů se lidé nakazili při sexuálním styku.

Podle údajů Světová zdravotnická organizace (WHO) bylo do středy ve světě potvrzeno 50.496 případů opičích neštovic a 16 úmrtí, což ještě nezahrnovala nové údaje z Belgie. Počet nově hlášených případů opičích neštovic v Severní Americe a v Evropě podle WHO nadále klesá, stejný trend oznámila i Belgie.

Opičí neštovice se od května začaly šířit v takzvaných neendemických oblastech, tedy takových, kde se vir původem z Afriky dříve téměř nevyskytoval. Nejvíce případů, více než 18.000, hlásí Spojené státy, následují Španělsko, Brazílie a Německo. Mezi příznaky onemocnění patří horečka, bolesti hlavy a vyrážka, která se obvykle objeví nejprve na obličeji a pak se šíří po zbytku těla.