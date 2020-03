Belgie vyhlásila celostátní karanténu. 243 nových případů koronaviru, čtyři další úmrtí

Čtyři další úmrtí zvýšily v zemi počet obětí na 14, napsal list La Dernière Heure s tím, že nejmladší oběti bylo 59 let.

Podle expertů, které deník oslovil, nelze od celostátní karantény čekat okamžité zlepšení situace, počty infikovaných tak v nejbližší době nejspíše ještě porostou.

Podle nového nařízení mají všichni lidé zůstat doma, výjimku mají tvořit jen cesty do práce, k lékaři, za blízkými či na nákup. Lidé v Belgii by podle vlády měli co nejvíce omezit volný pohyb venku a vyvarovat se blízkého kontaktu s ostatními, aby se co nejvíce zpomalilo šíření nákazy. I dál ale budou smět cestovat do práce, bydliště mohou opustit i kvůli nezbytným nákupům či pomoci příbuzným.

Povolena je také fyzická aktivita v přírodě, pokud se k sobě lidé nepřiblíží na více než 1,5 metru. Opatření jsou v platnosti zatím do 5. dubna. Na dodržování pravidel bude dohlížet policie.