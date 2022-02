Belgie začne postupně rušit některá proticovidová opatření

Děti také již nebudou muset nosit ve školách roušky. Jedenáctimilionová země se tak přidala k Nizozemsku a dalším evropským státům, které v posledních dnech rozhodly o uvolnění řady restrikcí.

V Belgii se minulý týden snížil počet nově nakažených téměř o polovinu na průměrných 23.000 denně. Klesá i počet lidí v nemocnicích včetně vážných případů. Vláda je zároveň pod tlakem řady profesí, zejména provozovatelů restaurací, kteří chtěli zrušit povinnou zavírací dobu.

"Chtěl bych poděkovat bez výjimky všem Belgičanům za jejich snahu," prohlásil po dnešním jednáním zástupců belgické federální a regionálních vlád premiér Alexander De Croo. Dodal, že zlepšená situace dovoluje přejít z nejhoršího červeného stupně na barometru určujícího úroveň restrikcí na oranžový.

Znamená to, že od 19. února budou moci restaurace a bary zůstat otevřeny déle než do 23 hodin. Přestane platit i omezení počtu hostů u jednoho stolu. Zákazníci také budou moci chodit do obchodů ve větších skupinách než dvoučlenných.

Lidé, kteří mohou pracovat z domova, to již nebudou mít povinné, bude to však stále "silně doporučeno". Děti mladší 12 let budou moci chodit do škol bez roušek.

"Byla by však chyba myslet si, že se nám virus podařilo vymýtit," varoval De Croo, který doporučil lidem i nadále ostražitost a zdůraznil význam očkování. Belgičané patří k nejproočkovanějším národům v Evropě a i to podle odborníků přispělo k tomu, že při poslední vlně nákazy neskončilo na jednotkách intenzivní péče tolik lidí jako ve vlnách předchozích.