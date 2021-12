Belgie zvažuje povinné očkování proti covidu

"Relativně malá skupina lidí má na naši zdravotní péči příliš velký vliv. To nemůžeme dovolit. (John Mayard) Keynes, britský ekonom, jednou řekl: Když se změní fakta, změním názor. Dobré argumenty mě mohou přesvědčit," řekl De Croo. "Cíl je jasný: musíme očkovat všechny. Pokud může být povinné očkování cestou, jak toho dosáhnout, tak bych to rád zvážil," dodal.

Premiér De Croo odpovídal na dotazy šesti čtenářů listu, se kterými se setkal na terase hotelu v Bruselu. Při rozhovoru dbal na dodržování protipandemických opatření a byl to sám premiér, kdo navrhl venkovní prostory kvůli snížení rizika nákazy.

"Dříve jsme plánovali, jak se vyhnout novým vlnám. Dnes bychom spíš měli řešit, jak vlny udržet co nejrovnoměrnější. Buďme realisté, omikron nebude poslední vlna. Virus se bude množit i v následujících letech a musíme se s tím naučit žít," uvedl De Croo.

Dnes zveřejněné statistiky naznačují další zpomalení pandemie v Belgii, počty nových případů mírně rostou jen mezi obyvateli Bruselu a také ve věkové skupině od 20 do 29 let. Stejný trend zažily i jiné evropské metropole, svědčí to o dominanci varianty omikron, píše RTBF.

Za poslední týden má Belgie v průměru 6471 nakažených denně, o 25 procent méně než v týdnu předchozím. V nemocnicích je 1959 pacientů s nemocí covid-19, z toho 613 na JIP. Reprodukční číslo je 0,81, což naznačuje ústup pandemie.