Berlínská klinika Charité neočkuje AstraZenekou ženy mladší 55 let

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vyhlášená berlínská klinika Charité přestala očkovat vakcínou od společnosti AstraZeneca své zaměstnankyně mladší 55 let. Agentuře DPA to řekla mluvčí kliniky Manuela Zinglová. Podobný krok učinily podle televize RBB také nemocnice skupiny Vivantes a AstraZenecou prozatím neočkuje ženy pod 55 let okres Euskirchen v Severním Porýní-Vestfálsku.