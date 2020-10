Berlínská muzea terčem vandalského útoku. Desítky vzácných exponátů jsou poškozeny

Pachatel potřísnil předměty vystavené v Pergamonském muzeu, Novém muzeu, Staré národní galerii a dalších objektech, které stojí na ostrově na řece Sprévě v centru německé metropole. Olejnatá tekutina, kterou neznámý pachatel použil, zanechala na památkách viditelné skvrny.

Policie dnes na tiskové konferenci uvedla, že vystavené předměty někdo poškodil 3. října mezi 10:00 a 18:00. Dodala, že o činu veřejnost dříve neinformovala z "taktických" důvodů. Škoda, jaká na vystavených předmětech vznikla, zatím není jasná.

In mehreren Häusern der Berliner Museumsinsel wurden bereits am 3. Oktober rund 70 Kunstwerke beschädigt. Unser Autor fragt: Warum wurde es so lange geheimgehalten? #Berlin #Pergamonmuseum #NeuesMuseum #AlteNationalgalerie https://t.co/IILknDbG73