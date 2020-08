Biegun: USA nemají informace ohledně ruské intervence v Bělorusku

"Bylo by to (ruská intervence) samozřejmě velmi nevítané, ale nemáme žádné náznaky kromě některých veřejných vyjádření, které jsme slyšeli," řekl významný americký diplomat v litevském hlavním městě Vilniusu poté, co se setkal s vůdkyní běloruské opozice Svjatlanou Cichanouskou. Biegun podle agentury TASS uvedl, že americké služby nemají informace, že by Rusko mohlo vpadnout na běloruské území.

Cichanouská na setkání s americkým diplomatem potvrdila připravenost k dialogu s běloruským vedením o předání moci a pokojném urovnání krize. "Vždy jsme říkali, že jsme připraveni k dialogu a že usilujeme o pokojné urovnání. Jsme otevřeni vůči mezinárodnímu zprostředkování dialogu. Také požadujeme nestranné vyšetření zločinů, spáchaných běloruskými úřady proti vlastnímu národu," uvedla Cichanouská podle prohlášení svého štábu, ze kterého citovala agentura TASS.

Sviatlana Tsikhanouskaya met with US Deputy Secretary of State Stephen Biegun BEFORE his visit to Moscow. pic.twitter.com/BlKwS2Ykgm — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 24, 2020

"Současně vyzýváme všechny země, aby respektovaly svrchovanost a územní celistvost Běloruska. Jen běloruský lid rozhodne o své budoucnosti v nových spravedlivých a svobodných volbách," zdůraznila opoziční vůdkyně. V jednání s Biegunem zdůraznila, že volby z 9. srpna nebyly ani svobodné, ani spravedlivé, a Lukašenko se netěší podpoře Bělorusů ani mezinárodního společenství. "Každým dnem, kdy odmítá přijmout vůli svého lidu, jen prodlužuje a prohlubuje krizi," dodala.

Biegunova cesta do Litvy, které sousedí s Běloruskem, signalizuje větší roli USA ve snaze urovnat krizi v Bělorusku, usoudil Reuters. O Bělorusku, jakož i o kontrole zbrojení a Severní Koreji, má náměstek hovořit také při své nadcházející návštěvě Moskvy, kam se vydá z Vilniusu.

Protesty v Bělorusku propukly po prezidentských volbách 9. srpna, které podle úřadů pošesté vyhrál Lukašenko, tentokráte s více než 80 procenty hlasů, zatímco opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská získala deset procent. Hodně Bělorusů pokládá průběh voleb i tento výsledek za zfalšovaný. Opozice, stejně jako Evropská unie, výsledek neuznává. Protesty, které nepotlačily ani brutální policejní zákroky v prvních dnech po volbách, pokračují třetí týden.