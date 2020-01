Big Ben nebude odbíjet brexit. Peníze ze sbírky dostanou veteráni

Zvon Big Ben kvůli rekonstrukci v poslední době zvonil jen při zvláštních příležitostech, naposledy odbil na Silvestra půlnoc. Britský poslanec Mark Francois a kampaň StandUp4Brexit (Postavte se za brexit) usilovali o to, aby slavný zvon odbil i odchod Británie z Evropské unie. Zřídili kvůli tomu sbírku na crowdfundingové stránce GoFundMe.

We would dearly like to thank all those who have so generously donated to the crowdfunding appeal to try and make Big Ben bong for Brexit. pic.twitter.com/FBwKmsorNq