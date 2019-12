Bílý Mikuláš a černý Petr? Rasismus! Veřejnost se bouří kvůli populárním oslavám

Zatímco v Česku doprovází Mikuláše nejčastěji anděl a čert, v Holandsku je jeho věrným společníkem Černý Petr. Právě oni nosí dětem dárky, ačkoliv v poslední době jsou jejich vyobrazení spojována spíše s vlnou nevole.

Organizace na ochranu lidských práv i část veřejnosti se totiž bouří proti tomu, že je Mikuláš bílý a Petr černý, a to nejen barvou kostýmu, ale i barvou kůže. Údajně toto vyobrazení pomáhá živit rasistické stereotypy a podněcuje nenávist.

Tradice, která se datuje do období koloniální éry, by tak podle mnohých měla být vymýcena. S tím ale nesouhlasí zastánci tradičních oslav, kteří je chtějí zachovat v původní, stovky let staré podobě.

Proti sobě tak během letošních oslav stanuli demonstranti, kteří požadují okamžité zrušení tohoto zvyku, a členové hnutí Pegida, který se převlékli za Černého Petra, aby tradici podpořili.

Pro Holanďany jde přitom o důležitý svátek, který svým způsobem supluje Vánoce. Ty se v zemi rovněž slaví, dárky ale nosí právě Mikuláš. Závěr prosince je poté vyhrazen spíše odpočinku a rodinným setkáváním.