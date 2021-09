BioNTech chce požádat o schválení vakcíny Comirnaty proti covidu pro děti

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Německá společnost BioNTech chce v nejbližších týdnech požádat úřady o schválení své vakcíny proti covidu-19 pro děti od pěti do jedenácti let. Německému týdeníku Der Spiegel to řekla Özlem Türeciová, spoluzakladatelka firmy BioNTech, která vakcínu nazvanou Comirnaty vyvinula společně s americkým Pfizerem.