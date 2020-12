Boj proti terorismu. EU představila novou strategii, mimo jiné chce posílit Europol

EK hodlá také posílit mandát evropské policejní agentury Europol či jmenovat unijního protiteroristického koordinátora.

Komise přichází s novou aktivitou v reakci na nedávné teroristické útoky z Francie či Rakouska, po nichž se unijní ministři vnitra shodli na nutnosti zlepšit spolupráci na výměně informací či ochraně vnějších hranic. Jedním z účinných nástrojů by podle Bruselu mělo být právě získání přístupu ke kódované komunikaci, kterou potenciální útočníci vedou přes internetové platformy. Proti podobným návrhům se však v minulosti hlasitě ohrazovali ochránci soukromí, podle nichž by této možnosti šlo snadno zneužít i proti běžným uživatelům sítí.

"Musíme najít rovnováhu mezi tím, aby policie měla možnost efektivně chránit bezpečí našich obyvatel, a zároveň nebylo narušeno soukromí," připustila obtížnost plánu eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová. Brusel podle ní nejprve bude s členskými státy diskutovat o možném zákonném a technickém řešení, tedy například zda a do jaké míry nařídit povinnou spolupráci internetovým společnostem.

🟢 Terrorism and organised crime



Continued efforts to deny terrorists the means to act are needed.

We presented a new EU Counter-Terrorism agenda and proposed to revise the mandate for @Europol to strengthen its work on fighting organised crime and terrorism. #SecurityUnion pic.twitter.com/ncwxLWb55y