Boj za nezávislost univerzity. Tisíce lidí v Budapešti demonstrovaly proti Orbánově reformě

Zákon přijatý parlamentem koncem května přesunul vlastnictví univerzity se 155letou tradicí ze státu na soukromou nadaci. Do její správní rady následně vláda dosadila jí vybrané osoby, zatímco kandidáty navržené univerzitou odmítla. Vedení školy začátkem tohoto týdne na protest proti postupu vlády odstoupilo a studenti následně obsadili budovu univerzity.

Thousands of students and supporters formed a human chain today in #Budapest reaching from the University of Theatre to Parliament protesting against government takeover of the 155 years’ old institute. Photos: HVG. #Hungary #freeszfe pic.twitter.com/sAdaiaTULG