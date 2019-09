Johnsonova autorita v troskách. Zničil ústavu, obalamutil královnu, píšou média

Podle listu The Irish Times autorita ministerského předsedy zásadně utrpěla. Podle agentury Bloomberg je nyní otázkou, zda Boris Johnson odejde, nebo zda využije krize k tomu, aby znovu přesvědčil parlament k vypsání předčasných voleb. Deník Evening Standard, který vychází odpoledne, na titulní straně napsal: "Vinen".

Today’s ⁦@EveningStandard⁩: Supreme Court rules prorogation of Parliament was unlawful pic.twitter.com/Wd1e7oBKpb — George Osborne (@George_Osborne) September 24, 2019

"Za osm týdnů v úřadu premiér natahoval hranice nepsané ústavy Spojeného království, aby za každou cenu dosáhl brexitu k 31. říjnu. Snažil se vynutit si volby, to se mu nepodařilo. Snažil se svázat ruce parlamentu, a s tím také neuspěl," píše Bloomberg.

Tím, že do brexitového chaosu vtáhl panovnici Alžbětu II. a podle soudu ji uvedl v omyl, Johnson podle Bloombergu možná zašel až příliš daleko. James Landale z BBC označil dnešní verdikt za "nehezký okamžik" pro Buckinghamský palác, ačkoliv panovnice jednala na radu svého premiéra, jak bývá zvykem.

"Pro palác, a pro královnu, je horší, že (kauza) poukázala na temná místa britské ústavy," dodal Landale. "Celá desetiletí, celá staletí se řídila zvyklostmi a precedenty a nepsanou dohodou nehnat věci moc daleko. Boris Johnson to všechno zničil. A začaly přicházet požadavky, aby ústava měla písemnou podobu."

Johnsonovu neúspěšnou bilanci v čele vlády připomněla i BBC. "Prohrál prvních šest hlasování v Dolní sněmovně, porušil zákon přerušením schůze parlamentu a uvedl v omyl královnu. I na politika, který si patrně libuje v porušování pravidel, je to za pouhé dva měsíce v úřadu slušná nálož. To nemohou ignorovat ani ti nejbezostyšnější Johnsonovi příznivci," napsala hlavní politická zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová.

Podle ní ale zatím není jasné, jak se parlament, který se sejde už ve středu, zachová.

"Rozsudek je o to silnější, že byl jednomyslný, takže to justici uchrání od útoků ze strany přívrženců vlády," uvedl londýnský zpravodaj listu The Irish Times Denis Staunton. I podle Kuenssbergové něco takového vládní právníci na začátku procesu minulý týden "rozhodně neočekávali".