Boris Johnson chce letos zhubnout, sýru se ale nevzdá

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Britský premiér Boris Johnson chce v letošním roce zhubnout, veganem se ale kvůli tomu stát nehodlá. Taková dieta vyžaduje podle premiéra přílišné soustředění a znamenalo by to, že by se musel vzdát i sýra. Předseda vlády to přiznal během rozhovoru na televizní stanici BBC, v němž se zabýval širokou škálou témat - mimo jiné současnou situací v Íránu či britským zdravotnictvím.