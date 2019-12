Boris Johnson hodlá také upevnit pozici své Konzervativní strany mezi voliči z řad manuálně pracujících, kteří dosud volili opoziční labouristy, ale v předčasných volbách minulý čtvrtek se přiklonili ke konzervativcům.

"Prioritami bude brexit, který nastane 31. ledna, a (státní zdravotnická služba) NHS," řekl listu The Guardian jeho zdroj z Downing Street.

Do švýcarského lyžařského střediska na setkání elit mířili v minulosti britští premiéři a jejich klíčoví ministři pravidelně. Luxus obklopující schůzku by ale podle The Guardian narušil snahy konzervativců prezentovat se i jako strana "modrých límečků".

Světové ekonomické fórum začne v Davosu 21. ledna a potrvá do 24. ledna. Podle médií na ně dorazí i americký prezident Donald Trump, jenž účast na letošním zasedání zrušil kvůli rozpočtové krizi, se kterou se americká vláda potýkala na přelomu loňského a letošního roku.