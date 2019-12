Boris Johnson zvítězil ve svém volebním obvodu, je pevně odhodlán "zařídit brexit"

Vládní konzervativci si zajistili absolutní většinu v Dolní sněmovně, zatímco labouristé zažili debakl. Skotská národní strana prakticky ovládla obvody ve Skotsku.

Británie má většinový volební systém. To znamená, že všechny hlasy v daném volebním obvodě odevzdané neúspěšným uchazečům propadají a neodrazí se tedy na počtu získaných křesel.

Ještě před čtvrtečním hlasováním britská média spekulovala, že Johnson nemá vítězství ve svém obvodě jisté, a poukazovala přitom na těsný výsledek v minulých volbách v roce 2017. V případě, že by v obvodě Johnson prohrál, ale konzervativci zvítězili, nejspíš by, jak diktuje tradice, musel funkci lídra strany opustit.

Po volebním úspěchu konzervativců se nyní očekává rychlé schválení brexitové dohody v britském parlamentu a odchod Spojeného království z EU na konci ledna, jak Johnson před volbami sliboval.

Boris Johnson je pevně odhodlán "zařídit brexit"

Po svém zvolení premiérem Johnson stále opakoval, že uskuteční brexit do 31. října "stůj co stůj." Na začátku listopadu řekl médiím, že nedodržení svého slibu hluboce lituje, ale poukázal na to, že britští poslanci v září schválili zákon, kterým mu zakázali vyvést Británii z EU bez dohody.

zdroj: YouTube

Johnson sice od léta vyjednal s Bruselem změnu podmínek v dohodě o brexitu, nedokázal si však včas zajistit souhlas parlamentu, a musel proto unii požádat o odklad termínu vystoupení do konce ledna příštího roku. Patovou situaci se nakonec rozhodl řešit předčasnými volbami, podobně jako to učinila i jeho předchůdkyně Theresa Mayová.

Před nynějšími volbami Johnson tvrdil, že pokud se konzervativcům podaří zajistit si v Dolní sněmovně většinu, může "absolutně garantovat" konec britského členství v EU do 31. ledna.

Někdejší londýnský starosta Johnson byl v červnu 2016 jednou z tváří referenda, ve kterém se Britové vyslovili pro odchod z EU, a po něm se stal ministrem zahraničí. Patřil tehdy i k hlavním favoritům na post šéfa Konzervativní strany a tedy i na post britského premiéra. Oznámil však, že se o tato místa ucházet nebude.

V červnu 2017, poté co britští konzervativci přišli v předčasných parlamentních volbách o vládní většinu, prý Johnsona pět ministrů požádalo, aby Mayovou nahradil v čele vlády, což odmítl.

Celým jménem Alexander Boris de Pfeffel Johnson se narodil 19. června 1964 v New Yorku v bohaté rodině. Jeho otec byl poslancem za konzervativce a pracoval v Evropské komisi či ve Světové bance. Johnson, o kterém média píší často jen jako o "Borisovi", vzdělání získal v Británii. Vystudoval na prominentní soukromé škole Eton a na univerzitě v Oxfordu.

Kariéru zahájil jako novinář. Podle agentury AFP a britského tisku jej z prvního zaměstnání v londýnských Timesech vyhodili za vymyšlené citáty oxfordského historika Colina Lucase. Ty měly podpořit spekulace ohledně gaskoňského šlechtice Pierse Gavestona, jemuž byl přičítán homosexuální vztah s britským králem Eduardem II.

Johnson poté začal pracovat v listu The Daily Telegraph a stal se dopisovatelem v Bruselu, odkud se jeho zpravodajství podle britských médií také poněkud rozcházelo s realitou.

Jako novinář proslul kontroverzními komentáři, euroskeptickými postoji nebo podporou války v Iráku. Později se stal šéfredaktorem konzervativního magazínu The Spectator.

V roce 2001 byl Johnson zvolen do parlamentu, v květnu 2008 ho zvolili starostou Londýna a svou funkci těsně obhájil i v roce 2012, kdy Londýn pořádal olympijské hry.

Náruživý cyklista Johnson je autorem řady knih, ale i skandálních výroků. Kritiku například sklidil za tvrzení, že "Napoleon, Hitler, zkoušeli to různí lidé a vždy to skončilo tragicky... EU se snaží dělat totéž, i když odlišnými metodami." Ve svých výrocích nešetří ani sebe: "Pod mou pečlivě udržovanou fasádou užvaněného šaška se neskrývá nic jiného než užvaněný šašek."

V září 2017 Johnson jako ministr zahraničí navštívil Prahu, kde při jednání se svým českým protějškem Lubomírem Zaorálkem ujistil, že Británie i po svém odchodu z EU zajistí zachování práv evropských občanů na svém území.

Johnson je podruhé ženatý a má pět dětí. Spekulace britských médií o tom, že by mohl být otcem ještě dalšího potomka, odmítá komentovat.