Bouře na severu Německa trhaly střechy, kolaps železniční dopravy

Také na trati spojující Hamburk s Hannoverem se po dvě hodiny vyskytovaly velké problémy. Provoz byl ale mezitím obnoven. "Prosíme cestující, aby si před započetím jízky ověřili svůj spoj," řekla mluvčí Deutsche Bahn.

Na zasažené tratě vyjely úklidové a opravářské čety. "Ještě celý večer se budeme potýkat s následky pro celou železniční dopravu, hlavně na severu Německa," dodala mluvčí.

Heute stürmisches #Schauerwetter an der #Ostseeküste.



Die #DWD-#Webcam in #Warnemünde zeigt die vom #Sturm aufgewühlte #Ostsee und einen starken #Schauer in Richtung Heiligendamm - Kühlungsborn. /Fr pic.twitter.com/iIJoPlbPFD