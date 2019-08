"Řekl bych našim přátelům v EU, že nechtějí-li brexit bez dohody, pak musí z dohody odstranit pojistku," řekl Johnson s odkazem na takzvanou irskou pojistku. Toto opatření obsažené v dohodě, kterou vyjednala jeho předchůdkyně Theresa Mayová, má po brexitu zabránit kontrolám na hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem, které je součástí Spojeného království.

Johnson chce Británii z EU vyvést 31. října - ať už s dohodou nebo bez ní. Tento týden navštívil německou kancléřku Angelou Merkelovou i francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, které se snažil přesvědčit, aby souhlasili s odstraněním irské pojistky z brexitové dohody. Dnes v Biarritzu Johnson vyzval opět i Tuska, aby při hledání dohody s evropskou sedmadvacítkou pomohl.

Předseda Evropské rady, který se bude rovněž účastnit jednání v Biarritzu, dnes na twitteru napsal, že se s Johnsonem v neděli na okraj summitu G7 setká. "Doufám, že se nechce zapsat do historie jako 'Pan Bez dohody'," uvedl Tusk.

Tomorrow I meet PM @BorisJohnson. I hope that he will not like to go down in history as “Mr. No Deal”. The EU is ready to listen to operational, realistic ideas acceptable to all Member States including Ireland, if and when the UK government is ready to put them on the table.