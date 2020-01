Největší lítost je před posledním vstupem do Evropského parlamentu (EP) znát na poslancích stran, které se ještě začátkem prosince snažily v Británii prosadit nové brexitové referendum.

"Byla to nejlepší práce v britské politice. Pracujete s lidmi z celé Evropy s různými zkušenostmi a máte možnost ovlivnit spoustu věcí," hodnotí nostalgicky působení v EP labouristický europoslanec Seb Dance. Nesouhlas s odchodem jeho země jej přiměl k tomu, aby šéfům unijních institucí adresoval otevřený dopis se žádostí, aby nechali "otevřené dveře" pro návrat Británie do EU. Dopis podepsaný řadou kolegů chce předat ve čtvrtek.

Zcela protichůdná nálada vládne v táboře nejtvrdších zastánců brexitu, z nichž někteří by nejraději vyhlásili v sobotu, tedy v den vystoupení z EU, státní svátek. Šéf strany pro brexit Nigel Farage dnes prohlásil, že rozchod s EU je stejně významnou událostí jako odluka anglikánské církve od římskokatolické za krále Jindřicha VIII. v 16. století.

