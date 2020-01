Brexit má zelenou. Královna podepsala zákon k dohodě

Dolní sněmovna britského parlamentu schválila návrh zákona o brexitové dohodě již 9. ledna. Horní komora, kde mají více zástupců opoziční labouristé a liberální demokraté, ale tento týden k vládnímu textu připojila pět dodatků. Poslanci dolní komory ve středu všechny zamítli. Sněmovna lordů následně své snahy o změny vzdala a rovněž návrh zákona schválila. Souhlas královny byl posledním krokem, který dnes uzavřel britský legislativní proces.

V Británii se musí mezinárodní smlouvy ratifikovat tak, že se převedou do domácího práva v podobě zákona. Samotnou dohodu by měl premiér Boris Johnson podepsat podle agentury Reuters v nejbližších dnech.

"Občas se zdálo, že nikdy brexitovou cílovou pásku nepřetrhneme, ale zvládli jsme to," řekl už ve středu Johnson. Podle něj je nyní třeba zapomenout na staré spory a soustředit se na budoucnost.

Británie na konci ledna Evropskou unii opustí na základě dohody, kterou Johnson dojednal v Bruselu loni v říjnu. Prvního února pak Spojené království vstoupí do takzvaného přechodného období, během něhož bude s EU jednat o budoucích vztazích.

Budoucí dohodu by měly Brusel a Londýn vyjednat podle současného plánu do konce roku. Plně odloučit od unijních pravidel by se tak Britové měli až čtyři a půl roku po referendu, ve kterém o odchodu z EU rozhodli. Pro brexit se v červnu 2016 vyjádřilo 51,9 procent hlasujících. Účast tehdy dosáhla 72 procent.

Po udělení královského souhlasu je nyní při schvalování "rozvodové" dohody na řadě EU. Ještě dnes by měl ústavní výbor Evropského parlamentu rozhodnout, zda doporučí plénu dohodu schválit. Na plenárním zasedání pak budou poslanci hlasovat 29. ledna, tedy pouhé dva dny před plánovaným brexitem. Už v pátek podepíšou dohodu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady Charles Michel.