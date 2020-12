Brexit: Rozvod Británie s EU byl turbulentní, trval přes čtyři roky

"Ano" brexitu

Britové si v referendu 23. června 2016 zvolili odchod z Evropské unie. Následujícího dne odstoupil premiér David Cameron, jehož nahradila Theresa Mayová, euroskeptička, která nicméně v referendu hlasovala proti brexitu.

Mayová 29. března 2017 aktivovala článek 50 lisabonské smlouvy, čímž byl zahájen proces odchodu z EU, který měl skončit nejpozději po dvou letech.

K posílení svého mandátu před jednáními s EU Mayová vypsala předčasné volby. V nich 8. června konzervativci sice vyhráli, přišli ale o většinu v parlamentu, což přinutilo Mayovou ke spolupráci s malou severoirskou Demokratickou unionistickou stranou (DUP).

První smlouva

Vyjednávači EU a Británie se 13. listopadu 2018 shodli na textu dohody o brexitu, kterou 25. listopadu schválil mimořádný summit EU.

Tuto dohodu britští poslanci třikrát za sebou odmítli (15. ledna 2019, 12. března a 29. března 2019). Brexit byl odložen do 22. května, a pak znovu do 31. října. Mayová byla nucena zorganizovat volby do Evropského parlamentu 23. května, kterých se Britové museli zúčastnit. Následujícího dne oznámila, že 7. června odstoupí.

U kormidla Boris Johnson

Konzervativci si 23. července 2019 vybrali jako nástupce Mayové Borise Johnsona, který byl stoupencem odchodu Británie z EU k 31. říjnu, ať s dohodou, nebo bez ní.

Británie a sedmadvacítka oznámily 17. října vyjednání nové dohody. Britský parlament 22. října podpořil prováděcí zákon k dohodě, ale odmítl podpořit zrychlený harmonogram jeho projednávání. Johnson vypsal předčasné volby.

Sedmadvacítka 28. října schválila odložení brexitu na 31. ledna 2020.

Brexit

Johnson si v parlamentních volbách v prosinci 2019 zajistil absolutní většinu v parlamentu s nejlepším volebním výsledkem pro konzervativce od dob Margaret Thatcherové.

Ihned vrátil dohodu o brexitu do obnoveného parlamentu, který jej schválil 9. ledna 2020, horní sněmovna 22. ledna. Po podpisu královny Alžběty II. text dohody schválil 29. ledna také Evropský parlament.

Británie formálně opustila EU 31. ledna 2020. Nastalo přechodné období do 31. prosince 2020, během kterého se Británie ještě řídí pravidly EU.

Vyjednávání po brexitu

Na začátku března 2020 zahájily EU a Británie vyjednávání o budoucích obchodních a bezpečnostních vztazích, s cílem dosáhnout dohody o volném obchodu bez cel a kvót. Jednání, narušovaná pandemií nemoci covid-19, se zadrhla na rybolovu, pravidlech hospodářské soutěže a dohledem nad řešením sporů.

Británie 12. června formálně odmítla možnost prodloužení přechodného období, které tedy končí 31. prosince 2020.

Britská vláda letos 9. září zveřejnila návrh zákona o vnitřním trhu, který podle tamních médií umožňuje kabinetu ignorovat části závazné brexitové dohody týkající se Severního Irska. Podle EU to znamená porušení mezinárodního práva. Evropská komise (EK) zahájila s Británií 1. října právní řízení kvůli porušení loni schválené brexitové dohody.

V cílové rovince

Sedmadvacítka 15. října vyzvala Londýn, aby učinil "nutné kroky" k uzavření dohody. Johnson reagoval prohlášením, že Británie a EU možná nakonec žádnou dohodu neuzavřou. Po týdnu stagnace prohlásil vyjednavač EU Michel Barnier, že obě strany musejí učinit kompromisy, a ujistil, že obchodní dohoda bude respektovat suverenitu Británie.

Jednat se znovu začalo od 22. října, rozhovory mezi Johnsonem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou o budoucích obchodních vztazích ale dlouho nepřinesla zásadní průlom. Před dvěma týdny Johnson připustil, že existuje "velká pravděpodobnost", že se EU a Británii dohodu o budoucích obchodních vztazích uzavřít nepodaří. Také von der Leyenová na unijním summitu v Bruselu uvedla, že krach jednání je pravděpodobnější než dosažení dohody. Rozhovory ale pokračovaly.

