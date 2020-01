Brexit se kvapem blíží. Co bude s Brity v ČR?

Ochrana a zajištění občanských práv pro občany EU žijící na britských ostrovech, a naopak i pro občany Velké Británie pobývající na území některého z členských států unie, byly od spuštění Článku 50 Smlouvy o EU klíčovými prioritami Evropského parlamentu. Právě toto unijní těleso se nejvíce v uplynulých letech přičinilo o to, aby byla občanská práva Britů i ostatní unijních občanů po brexitu zachována v takové podobě, v jaké jich využívali doposud. Zároveň je to také Evropský parlament, který má finální slovo ohledně rozvodové dohody mezi Spojeným královstvím a EU.

O Výstupové smlouvě budou unijní poslanci hlasovat již ve středu, tedy 29. ledna. Aby smlouva mohla vstoupit v platnost, je potřeba, aby byla na půdě europarlamentu schválena prostou většinou jeho členů. Co smlouva v praxi zaručuje unijním občanům v Británii a o co si naopak musí zařídit Britové například v České republice, pokud zde budou chtít i po brexitu zůstat?

Unijní občané dlouhodobě pobývající, pracující nebo studující na území Spojeného království by si měli do konce roku 2021 zažádat o tzv. usedlický status v případě, že budou chtít na britských ostrovech setrvat i po brexitu. Tento nový speciální status jim zaručí jejich dosavadní občanská práva v plném rozsahu, nikdo nebude muset zemi proti své vůli opustit. O usedlický status mohou unijní občané zažádat online, tato žádost je navíc bez poplatků. Je však nutné, aby měli unijní občané žádající o status usedlíka platný cestovní nebo občanský průkaz a aby poskytli svoji fotografii. Podle doby, kdy se do nového systému evropský občan přihlásí, mu bude udělen buďto plný nebo částečný (přechodný, pozn. red.) usedlický status.

Britové na území EU, konkrétně například v České republice, na tom budou po brexitu velice podobně jako unijní občané v Británii. Alespoň co se ošetření jejich právních záruk a jistot týče. Ministerstvo vnitra ČR zdůrazňuje, aby si britští občané zažádali o tzv. osvědčení o dočasném pobytu, a to v případě, že v Česku plánují zůstat na dobu delší než tři měsíce. Pokud pobývali na území ČR po dobu delší pěti let, mohou si zažádat o povolení k trvalému pobytu. Občané si mohou o svá osvědčení k pobytu zažádat v jakékoliv kanceláři Ministerstva vnitra ČR.

V den, kdy Británie vystoupí z Evropské unie, přestanou být britští občané oficiálně občany EU. Do konce tzv. přechodného období, které poběží do posledního dne prosince letošního roku, jim však zůstanou veškerá jejich dosavadní práva zachována dle současného rozsahu. Na situaci se tak v průběhu přechodného období budou mít obě strany čas dostatečně připravit a zároveň bude zajištěn čas britským i unijním občanům, aby se na novou situaci adaptovali a stihli si všechny právní záležitosti týkající se jejich pobytu včas ošetřit.