Brexit: Zmatky a nejistota pokračují. Co bude dál? Ve hře jsou tři scénáře

1) Odklad brexitu či neřízený odchod

V Británii vstoupil v platnost zákon, který by za jistých okolností na konci října nutil vládu dohodnout se zbytkem EU další odklad brexitu. Opatření prošlo v pondělí poslední fází legislativního procesu, když mu formální souhlas udělila královna Alžběta II.

Britský odchod z EU je aktuálně naplánován na 31. říjen a schválený zákon má zabránit možnosti, že Británie v tomto termínu z bloku vystoupí bez "rozvodové" dohody.

Nový zákon dává vládě čas do 19. října, aby dohodu o podmínkách brexitu prosadila v parlamentu, nebo aby od zákonodárců získala svolení pro neřízený odchod. Jestliže nebude splněna ani jedna z těchto podmínek, musí kabinet na základě zákona požádat o další odklad brexitu, tentokrát do 31. ledna 2020.

Práce zákonodárců je ale ode dneška přerušena na pět týdnů, do 14. října. Johnson navíc opětovně slíbil zajistit rozvodovou dohodu s EU na summitu, který se koná 17. října, a opět odmítl odklad brexitu.

"Our job as MPs is to question the government, to hold it to account, and for five weeks we won't be able to do that in Parliament," says Labour's Hilary Benn https://t.co/KfV2MrEKPb #Brexit pic.twitter.com/iGAoiL2SQ5