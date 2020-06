Brexitové přechodné období se neprodlouží. Bez dohody začnou platit cla a kvóty

Británie mohla do konce června formálně požádat o prodloužení přechodného období. Dobu, během níž je ostrovní země i přes svůj lednový odchod z EU stále součástí unijního jednotného trhu, lze prodloužit až o dva roky. Britská vláda však tuto možnost opakovaně odmítla, neboť v průběhu přechodné doby musí Londýn dodržovat stejné podmínky jako členské země EU, ačkoli již na chod společenství nemá žádný přímý vliv.

"Beru to jako definitivní rozhodnutí uzavřít tuto diskusi," řekl po dnešním jednání s Govem Šefčovič. Oba politici stojí v čele společného výboru hodnotícího pokroky v naplňování dohody o britském odchodu z EU, na níž se sedmadvacítka s Londýnem shodla po vleklých jednáních loni.

Právě tento výbor měl možnost rozhodnout o prodloužení přechodné doby, k němuž s ohledem na pomalý postup rozhovorů vyzývala EU. Gove však během dnešního jednání formálně potvrdil, že Británie o ně žádat nebude. Poté na twitteru sdělil, že "čas pro prodloužení právě vypršel".

I just chaired a constructive EU Joint Committee meeting with @MarosSefcovic



I formally confirmed the UK will not extend the transition period & the moment for extension has now passed. On 1 January 2021 we will take back control and regain our political & economic independence pic.twitter.com/nZjNpez8LI