Británie by měla prověřit účast Huawei v 5G sítích, žádá šéf NATO Stoltenberg

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Západ by měl zareagovat na skutečnost, že se k němu Čína v různých oblastech přibližuje. Británie by proto měla z bezpečnostního hlediska přezkoumat účast čínské technologické firmy Huawei ve své zamýšlené mobilní síti páté generace (5G). Podle agentury Reuters to dnes prohlásil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.