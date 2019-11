Británie přijala několik sirotků ze Sýrie, sklidila obrovskou pochvalu

Britský ministr zahraničí Dominic Raab ve čtvrtek večer oznámil, že vláda "usnadnila návrat (sirotků) domů, protože to bylo správné". O počtu dětí, které se ze Sýrie do Británie dostanou, se Raab ale nezmínil. "Tyto nevinné, osiřelé děti nikdy neměly být vystaveny hrůzám války," prohlásil šéf britské diplomacie.

I am relieved a number of orphaned children have arrived home safely from Syria. We assess each case carefully, and facilitated their return to UK, because it was the right thing to do. Now they must be allowed the privacy and given the support to return to a normal life.