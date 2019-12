Británie se pře. Budou teroristé zůstávat za mřížemi doživotně?

"Ne nezbytně," řekl Jeremy Corbyn na otázku, zda by usvědčení teroristé neměli mít nárok na podmínečné propuštění. "Podle mě to závisí na okolnostech, závisí to na rozsudku a především na tom, co ve vězení dělají," vysvětlil.

Corbyn dodal, že je nutné provést audit toho, jak vězeňské služby fungují a co se s odsouzenci za terorismus děje po propuštění z káznic.

Johnson zase trvá na tom, aby teroristé zůstali ve vězení po celou dobu trestu. Komentoval tak skutečnost, že útočník, který v Londýně v pátek zabil dva lidi, byl v roce 2012 odsouzen za terorismus a o šest let později podmínečně propuštěn. Raab dnes řekl, že premiéra v názoru na konec podmínek pro teroristy podporuje a že odsouzenci za vážný teroristický čin by měli být ve vězení nejméně 14 let.

"Myslíme si, že někteří by měli zůstat za mřížemi po zbytek života, a stejně tak si myslíme, že teroristé by si vždy měli odsedět plný trest vězení," řekl ministr zahraničí Dominic Raab.