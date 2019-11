Británie už neláká. Počet migrantů z EU klesá, důvodem není jen brexit

Tak nízká jako v posledních dvanácti měsících byla čistá migrace občanů EU do Británie naposledy v roce 2003, tedy ještě před velkým rozšířením unie o deset zemí včetně Česka.

Podle OSN přichází ze zemí Evropské unie méně lidí za prací, rekordní počet se jich ale vrátil domů či odešel do jiné členské země.

Počet unijních občanů, kteří do Británie v uplynulém roce přišli, je nyní nejnižší od konce roku 2013. Podle ONS v posledních dvanácti měsících Británii opustilo 151.000 občanů některé z dalších sedmadvaceti zemí EU. To je historický rekord.

Nejvyšší čistou migraci ze zemí EU registrovala Británie v roce 2015 a na počátku roku 2016, kdy přesahovala 200.000.

Since 2016, there has been a fall in immigration for work. Over the same period, immigration for study has been gradually increasing https://t.co/cMbnXDipdx pic.twitter.com/s6uHQcgv3P