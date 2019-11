Británie vrací mrtvé migranty z kamionu. Letadlo dopravilo do Vietnamu 16 těl

Letadlo společnosti Vietnam Airlines přistálo v Hanoji dnes brzy ráno místního času "s šestnácti těly na palubě", uvedla agentura AFP. Nyní by měla těla putovat k pozůstalým rodinám v provinciích Nghe An, Ha Tinh a Quang Binh. Zbylých 23 mrtvých by mělo do Vietnamu dorazit v následujících několika dnech.

Těla 39 Vietnamců se našla 23. října v chladírenském kontejneru na kamionu zaparkovaném v průmyslové zóně města Grays poblíž Londýna. Kontejner se dostal do Anglie z belgického přístavu Zeebrugge. Nejstarší oběti bylo 44 let, nejmladším dvěma chlapcům 15 let. Mezi mrtvými bylo 31 mužů a osm žen.

Podle agentury Reuters budou muset pozůstalí zaplatit repatriační poplatek ve výši 2208 liber (65.700 Kč). Vietnamské ministerstvo zahraničí v polovině listopadu uvedlo, že náklady uhradí a rodiny budou moci postupně dluh splácet.

V souvislosti s nálezem těl v Británii obvinili zatím dva muže - řidiče kamionu, 25letého Maurice Robinsona, který se v pondělí přiznal k účasti na pašování lidí, a 23letého Christophera Kennedyho. V Irsku na vydání do Británie čeká další muž, 22letý Eamonn Harrison, který podle britských úřadů řídil kamion cestou do belgického přístavu Zeebrugge. Další desítku lidí zadrželi policisté ve Vietnamu.