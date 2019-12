Dnešní předčasné parlamentní volby by měly rozhodnout především o tom, jak Británie vyřeší pat kolem plánovaného odchodu z Evropské unie. Hlavně kvůli brexitu přišel dnes do školy ve Wilmot Street hlasovat vysokoškolský student David. "Hlasoval jsem už v roce 2016 pro setrvání (v EU) a to jsem chtěl podpořit i dnes," řekl ČTK. Koho volil sice neřekl, jedinou stranou, která voličům slíbila, že by brexit v případě svého vítězství zrušila, jsou ale Liberální demokraté Jo Swinsonové.

Volební obvod Bethnal Green and Bow, do kterého část východolondýnské čtvrti Tower Hamlets spadá, je tradiční baštou levicových labouristů. Obvod patří k nejchudším v celém Londýně a také k těm etnicky nejvíce různorodým. Imigranti a jejich potomci tvoří většinu místních obyvatel. Od roku 2010 je zdejší poslankyní Rushnara Aliová. Rodačka z Bangladéše má v obvodu silnou podporu. V předloňských volbách získala téměř 72 procent hlasů a o poslanecké křeslo se uchází i dnes.

"Volil jsem labouristy, protože jako jediní myslí na pracující," řekl ČTK čtyřicátník Islam před školou v ulici Mansford Street, která se také dočasně změnila na volební místnost. I jejími okny je vidět špička vánočního stromu. "Vůbec ne," odpověděl ČTK starší upravený muž na otázku, zda bylo pro něj tentokrát rozhodování složitější než jindy. "Už léta volím stejnou stranu," dodal. Za důležité považuje, aby se politici nezajímali jen o bohaté.

Ne všude se ovšem Labouristická strana Jeremyho Corbyna může spoléhat na takovou podporu jako v Bethnal Green and Bow. V některých obvodech na severu Anglie, které sice jsou levicové, ale hlasovaly v roce 2016 pro brexit, by labouristy o poslanecká křesla mohli připravit konzervativci, v obvodech na jihu Anglie a v Londýně, kde má podporu členství v EU, by je zase mohli porazit kandidáti Liberálních demokratů. Těžkou pozici má Corbynova strana i ve Skotsku, které zřejmě z velké části ovládne Skotská národní strana (SNP) místní premiérky Nicoly Sturgeonové.

Volby dnes dominují titulním stránkám britských novin. Řada z nich se přitom nebojí dát najevo, kterou stranu by podle nich měli Britové podpořit. Například levicový list The Guardian otiskl na titulní stránce velkou Corbynovu fotografii. "Corbyn vyzývá voliče, aby establishmentu způsobili šok," zní titulek. Pod ním se objevuje i výzva, kterou adresoval voličům premiér Boris Johnson: Skoncovat s nejistotou.

Pravicový bulvární list The Sun nenechává čtenáře na pochybách, koho chce vidět v premiérském křesle. "Volte konzervativce, abychom se všichni mohli posunout," píše se na titulní stránce, kde jsou i obličeje Johnsona a Corbyna v žárovkách nad mapou Británie. Jen premiérova žárovka přitom svítí. "Pokud Boris dnes vyhraje, začne zítra světlá budoucnost, ale pokud se (do křesla premiéra) dostane rudý Jeremík, světla nadobro zhasnou," píše se The Sun. "Zachraňte brexit," hlásá jeho titulek.

K podpoře Johnsona vyzývají také bulvární listy Daily Mail a Daily Express. "Brexit a Británie ve vašich rukách," zní titulek druhého z bulvárů pod fotografií konzervativního premiéra s otevřenou náručí.

Na stranu labouristů se tradičně postavil levicový bulvár Daily Mirror, který na titulní straně vyzval voliče, aby hlasovali pro labouristy a podpořili tak školství, zdravotnictví, děti žijící v chudobě, bezdomovce či oběti trestných činů.

List The Telegraph označil dnešek za "Den rozhodnutí" a upozornil, že náskok konzervativců v posledních průzkumech byl malý, a je tak stále možné, že po volbách vznikne zablokovaný parlament bez většiny některé z velkých stran. Deník i, který je stručným výtahem z hlavních článků serveru Independent, nechává na voličích, komu dají hlas, a na titulní stránce zveřejnil fotografie sedmi lídrů největších stran. "Budoucnost Británie: vy rozhodnete," napsal.