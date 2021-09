Brusel má málo očkovaných, zvažuje covidpasy do restaurací

Bruselská samospráva zvažuje, že tím přesvědčí co nejvíce lidí k očkování a sníží rozdíl proti výrazně proočkovanější vlámské části země.

Belgie patří podle Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) v očkování proti covidu-19 mezi nejúspěšnější země Evropské unie. Po Maltě, Irsku a Portugalsku má s více než 83 procenty nejvyšší poměr plně očkovaných dospělých. Jenže zatímco v severní vlámské části země má vakcinaci kompletně hotovou 92 procent lidí starších 18 let, v bruselském regionu je to jen 65 procent. Sociologové soudí, že zčásti je za tím výrazné zastoupení frankofonního obyvatelstva, které je k očkování tradičně skeptičtější. Epidemiology přitom znepokojuje rostoucí počet nově nakažených a hospitalizovaných, mezi nimiž jasně převládají ti neočkovaní.

"Pokud se situace vážně zhorší, zavedeme koronapas. Pokud jen tímto způsobem budeme moci předejít novému zavírání některých odvětví," řekl médiím bruselský ministr zdravotnictví Alain Maron.

Bruselské úřady si stanovily cíl naočkovat týdně 16.000 lidí. Minulý týden však přišlo necelých 10.000 a jejich počty dále klesají. Zvláště mezi mladými od 18 do 24 let není o vakcíny velký zájem a zatímco ve vlámské části Belgie se jich nechalo naočkovat již 81 procent, v Bruselu jen 38.

Vlámští politici proto chtějí rušit omezení a mluví o tom, že si jejich region berou obyvatelé Bruselu a jižní frankofonní části země za rukojmí, v Bruselu naopak platí některé přísnější restrikce a restaurace či posilovny se chystají na možné kontroly covidových certifikátů.

"Byla by to nepříjemná komplikace, ale zase lepší, než zavřít úplně, to už bych nechtěl zažít," řekl ČTK majitel jedné z kaváren ve čtvrti Ixelles Bart Wilmots.

V Belgii momentálně potřebují lidé potvrzení o očkování či testu k návštěvám hromadných akcí, jako jsou koncerty či fotbalové zápasy. O tom, zda se pravidla rozšíří i na restaurace a další provozovny, rozhodne vývoj v následujících třech týdnech. Pokud se tak stane, budou neočkovaní lidé potřebovat nové potvrzení o testu každý druhý den.