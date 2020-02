Brusel mírní obavy. Kvůli koronaviru se omezení pohybu v Schengenu nechystá

"Pracujeme na různých scénářích, jako je například koordinované pozastavení fungování Schengenu," uvedl podle Reuters eurokomisař pro řešení krizí Lenarčič. Podle něj nicméně v současnosti takový krok Evropská komise nechystá.

"S více než 2600 mrtvých nezbývá jiná možnost, než se připravit na všech úrovních," zdůraznil Lenarčič. Podle něj Evropská komise vyčlení na pomoc v boji s koronavirem 232 milionů eur (5,8 miliardy Kč). K dispozici by peníze měly být Světové zdravotnické organizaci (WHO) a zemím se slabšími zdravotnickými systémy, například v Africe. "Naším cílem je zastavit nákazu na celosvětové úrovni," zdůraznil slovinský eurokomisař.

Statement on the EU’s response, preparedness and financial support to fight the COVID-19 outbreak by Commissioners @JanezLenarcic and @SKyriakidesEU ↓ #coronavirus https://t.co/qlgxcvYBlS