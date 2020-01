Brusel zajímá Blízký východ. Jak chce snížit napětí?

"Já osobně budu mluvit se všemi a budu všude cestovat," řekl europoslancům Borrell, který kormidlo diplomacie EU převzal teprve na počátku prosince. V posledních týdnech podle svých slov aktivně vyzýval ke klidu a snížení napětí.

Íránsko-americké napětí by podle vysokého představitele EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku mohlo vést i k posílení pozic Islámského státu. "Pokud by IS znovu povstal, byla by to katastrofa, které musíme za každou cenu zabránit," uvedl Borrell. Své diplomatické úsilí hodlá směřovat především k Iráku, kterému by podle něj měla EU více pomáhat. "Násilí v Iráku musí přestat, než se dostane mimo kontrolu," vyzval.

Evropská unie podle španělského politika musí udělat vše pro to, aby zachránila jadernou dohodu s Íránem z roku 2015. "Představte si, jak by situace vypadala, kdyby měl Írán dnes atomovou bombu," vyzval.

Po zabití Solejmáního Teherán oznámil, že se jadernou dohodou už necítí být vázán. Francie, Británie a Německo dnes využily možnosti, kterou dohoda nabízí, a podali na Teherán stížnost kvůli porušování jeho závazků vyplývajících z tohoto dokumentu. Cílem tohoto kroku podle Borrella, který je koordinátorem komise pro řešení sporů, není uvalit na Írán sankce, ale zajistit, aby se dohodou řídil.