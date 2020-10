Budou se dražit ponožky císaře Františka Josefa I., vyvolávací cena vysoká

Černé hedvábné ponožky velikosti 41 až 42 z osobního vlastnictví předposledního rakouského císaře by se podle aukční síně mohly prodat za 500 až 800 eur (13.500 až 21.600 Kč). Stejná vyvolávací cena je také u kapesníků Františka Josefa I.

Připlatit si zájemci budou muset za císařovu buřinku (3000 až 6000 eur, tedy 81.300 Kč až 162.600 Kč). Džbán z roku 1853, který monarcha používal na mytí nohou, bude možné koupit přinejmenším za 300 až 500 eur (8100 až 13.500 Kč). Jednou z dražších položek v aukci bude osobní cvikr habsburského panovníka, jehož odhadní cena činí 2500 až 3500 eur (67.700 až 94.800 Kč).

Our favourite couple Sissi & Franz at our #auction Imperial Court Memorabilia and Historical Objects on 19 October. View the catalog now https://t.co/uucNrh6y9j 👑#kaiserhaus #sissi #vienna pic.twitter.com/WKur3K2Uoo