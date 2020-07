Bulhaři demonstrovali za konec vlády premiéra Borisova, do médii unikly podezřelé fotky

Odpůrci vlády pochodovali centrem metropole před budovu ministerstva vnitra, aby protestovali také proti údajnému policejnímu násilí spáchanému na jednom z demonstrantů během minulých demonstrací. Ministerstvo incident vyšetřuje, šéf vnitra Mladen Marinov však již nyní čelí výzvám k demisi.

Protesty proti "korupčnímu a mafiánskému charakteru" vlády vypukly ve čtvrtek. Podporují je zejména opoziční socialisté a prezident Rumen Radev, který má nálepku proruského politika. Prezident ve čtvrtek vystoupil během protestu jako řečník a vyzval k vyhnání "mafie" z vlády i státního zastupitelství.

Spor mezi Radevem a Borisovem se vyhrotil minulý měsíc poté, co do médií unikly fotografie údajně zachycující premiéra spícího vedle pistole na nočním stolku, jehož zásuvka byla plná pětiseteurových bankovek. Borisov se k vlastnictví zbraně přihlásil, peníze byly ale podle něj na fotografii dodány na počítači. Z šíření "kompromatu jak z učebnice KGB" obvinil mimo jiné Radeva a socialisty.

Bulgarian PM Borissov suggests that his former N. 2 Tzvetan Tzvetanov is behind "kompromat" photos of his bedroom with drawers stuffed with bundles of 500-euro notes published today. pic.twitter.com/mNxx1dKfQk