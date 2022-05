Bulharsko nepodpoří nový balík sankcí vůči Rusku, pokud nedostane také výjimku

"Naše pozice je jasná. Pokud bude výjimka pro některé země, chceme ji také. Pokud ji nedostaneme, nepodpoříme sankce," řekl Vasilev v neděli bulharské televizi BNT. O přechodné období na ropné embargo usilují také Česká republika, Maďarsko a Slovensko, jimž už Evropská komise (EK) výjimku navrhla poskytnout.

EK v rámci šestého balíku sankcí za ruskou invazi na Ukrajinu navrhla do konce roku ukončit dovoz ropy z Ruska. Návrh původně počítal s roční výjimkou pro Maďarsko a Slovensko, které jsou na klíčové energetické surovině z Ruska značně závislé. Bratislava i Budapešť údajně embargo odmítly podpořit a žádaly delší přechodné období.

V pátek EK navrhla pro Česko výjimku z embarga do poloviny roku 2024, pro Maďarsko a Slovensko až do konce téhož roku. V neděli ale server Politico napsal, že návrh opět odmítlo Maďarsko. Podle diplomatů by měla nyní v Bruselu vzniknout nová verze návrhu a dnes či v úterý by o ní měli znovu jednat velvyslanci zemí EU.